Applying for Visa

Application for a visa has to be made in-person. The type of visa will be issued in accordance with the applicant’s purpose of visit.

Processing Time

The visa processing time is 2 working days (with complete required documentation)

Service Hours

Address: No.9 Road Ban Huameuang N, Kaysone Phomvihane City, Savannakhet Province, Lao PDR Telephone (856-41) 212-373 Visa Application hours: 09.00 – 11.00 hours Monday – Friday (except Thai & Lao Official Holidays) Visa Collection Hours: 14.00 – 16.00 hours on the next working day

การขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ต้องดำเนินการด้วยตนเอง โดยประเภทของวีซ่าขึ้นอยู่กับวัตถุปรสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งมีหลายประเภทที่สำคัญ ได้แก่

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) สำหรับผู้ประสงค์เดินทางเข้าราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยว

วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa) สำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางผ่านประเทศไทยเพื่อกลับไปยังประเทศบ้าน เกิดหรือเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น

วีซ่าการศึกษา (Non-Immigrant Visa Non-ED) สำหรับผู้ประสงค์เดินทางไปเพื่อการศึกษาเล่าเรียน

วีซ่าการจ้างงาน การประกอบธุรกิจ (Non-Immigrant Visa Non-B) สำหรับผู้ประสงค์จะทำงาน ทำธุรกิจ

วีซ่าผู้ติดตาม (Non-Immigrant Visa Non-O) สำหรับกรณีคู่สมรส หรือบิดา/มารดาต่างชาติที่มีบุตรเป็นคนไทย/ ติดตามคู่สมรส หรือติดตามบิดา/มารดา ที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย/ ผู้ทำงานในมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล ที่ไม่มีลักษณะจ้างงาน/ ผู้เกษียณอายุที่ประสงค์ใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย

ระยะเวลาในการดำเนินการ

กระบวนการจัดทำวีซ่าใช้เวลา 2 วันทำการ (ในกรณีเอกสารประกอบครบถ้วน)

